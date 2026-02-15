Papa pede aos fiéis que "não se resignem à cultura do abuso e da injustiça"

O Papa pediu hoje aos fiéis que "não se resignem à cultura do abuso e da injustiça" e que difundam "o respeito e a harmonia", salientando que a violência "existe e fere".

"Não se resignem à cultura do abuso e da injustiça. Pelo contrário, difundam o respeito e a harmonia, começando por desarmar as linguagens", pediu Leão XIV, citado pela agência Efe, durante uma homilia na paróquia de Ostia, na periferia de Roma.

Na sua primeira visita pastoral a uma paróquia da sua diocese, o também bispo de Roma, referindo-se à realidade de Ostia, lembrou e lamentou que a violência "existe e fere" e ganha terreno entre os jovens: "Talvez alimentada pelo uso de substâncias ou pela ação de organizações criminosas", referiu, citado pela Efe.

Leão XIV sublinhou que organizações criminosas "exploram as pessoas envolvendo-as nos seus crimes" para perseguir "interesses iníquos com métodos ilegais e imorais".

O pontífice norte-americano e de nacionalidade peruana pediu à comunidade paroquial e a outras organizações que invistam energias e recursos na educação, especialmente da infância e da juventude.

Durante a sua intervenção, Leão XIV lembrou que há 110 anos, em plena Primeira Guerra Mundial, Bento XV dedicou esta paróquia à Rainha da Paz, considerando-a como "um raio de luz no céu sombrio da guerra".

"Infelizmente, muitas nuvens ainda obscurecem o mundo com a difusão de lógicas contrárias ao Evangelho que exaltam a supremacia do mais forte, incentivam a arrogância e alimentam a sedução da vitória a qualquer preço, surdas ao grito de quem sofre", lamentou.

O bispo de Roma fez ainda à "força desarmante da mansidão" como forma de oposição aquela realidade.

Antes da liturgia, Leão XIV, acompanhado pelo vigário geral da Diocese de Roma, o cardeal Baldo Reina, esteve com crianças da catequese no campo desportivo e saudou idosos, doentes e voluntários da Cáritas no ginásio paroquial.

No final da missa, o Papa recebeu do pároco da igreja uma imagem da Virgem Maria Rainha da Paz.