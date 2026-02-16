Classificada como tesouro nacional bobina com senha do 25 de Abril

O Governo classificou como tesouros nacionais dois fonogramas relativos à senha que deu início à revolução do 25 de Abril de 1974, segundo decreto publicado hoje em Diário da República.

Os dois fonogramas são um conjunto de três bobinas, sendo a primeira "correspondente à gravação do programa Limite, da Rádio Renascença, que na madrugada de 25 de abril de 1974 deu início às movimentações militares que culminaram no golpe de estado que pôs fim à ditadura".

As duas seguintes contêm "a gravação do Primeiro Encontro da Canção Portuguesa, realizado a 29 de março de 1974, no Coliseu dos Recreios, cuja importância reside em contextualizar a escolha de 'Grândola, Vila Morena', de José Afonso, como senha da Revolução".

O processo de classificação foi aberto no final de junho de 2024 e a proposta de classificação veio a ser publicada em julho de 2025 em Diário da República, culminando hoje com o decreto que classifica uma série de bens como tesouros nacionais, incluindo as bobinas.

Em 2024, a Museus e Monumentos de Portugal (MMP) lembrava que "o pedido de abertura do procedimento foi solicitado, em 29 de novembro de 2023, pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e pelo Município de Grândola".

Em julho do ano passado, o presidente da MMP, Alexandre Pais, tornava público que, "com fundamento em parecer da Secção dos Museus, da Conservação e Restauro e do Património Cultural Móvel, de 05 de maio de 2025, [era] intenção" da empresa pública propor à ministra da Cultura, Juventude e Desporto, a classificação como bens móveis de interesse nacional da designada "Senha da Liberdade".

A primeira bobina, propriedade da Fundação Mário Soares e Maria Barroso, inclui a leitura da primeira quadra da canção "Grândola, Vila Morena", a própria canção, efeitos sonoros a acompanhar a leitura, por Leite Vasconcelos, dos poemas "Geografia" e "Revolução Solar", de Carlos Albino, incluindo ainda a canção "Coro da Primavera", de José Afonso.

O segundo conjunto -- propriedade da RTP - inclui duas bobinas com gravações do Primeiro Encontro da Canção Portuguesa, de 29 de março de 1974, que aconteceu no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

"Os bens propostos são um conjunto de gravações originais e são portadores de memórias coletivas relacionadas com o 25 de Abril de 1974, representando e testemunhando factos nacionais relevantes, constituindo bens culturais móveis integrantes do património fonográfico à luz da Lei de Bases do Património Cultural", pode ler-se no despacho sobre este assunto, datado de dezembro de 2023.

Ambos os conjuntos foram doados por Manuel Tomaz, responsável pelas gravações e coautor do programa "Limite", segundo a informação disponível no despacho.

"Queremos transformar [estes registos] em património nacional, dada a importância que eles têm e porque um dia corríamos o risco de se perderem", disse, em 2023, o presidente da Câmara Municipal de Grândola, António Figueira Mendes.