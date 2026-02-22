Papa insiste em cessar-fogo na Ucrânia e diz que paz é "necessidade urgente"

O Papa Leão XIV fez hoje um apelo para um cessar-fogo e um reforço do diálogo para se alcançar a paz na Ucrânia, depois da oração do Angelus, na Praça de São Pedro.

"Quantas vítimas, quantas vidas e famílias despedaçadas, quanta destruição, quanto sofrimento indescritível! Toda a guerra é realmente uma ferida infligida à inteira família humana: deixa para trás morte, devastação e um rasto de dor que marca gerações", disse Leão XIV após a oração.

O Papa lembrou que a guerra na Ucrânia começou há quatro anos e defendeu que a paz "é uma necessidade urgente" que "não pode ser adiada".

"Renovo com veemência o meu apelo: que as armas se calem, que cessem os bombardeamentos, que se chegue sem demora a um cessar-fogo e que se reforce o diálogo para abrir caminho à paz", acrescentou.

O líder da Igreja Católica Romana pediu ainda, no primeiro domingo da Quaresma, uma união em oração pelo "martirizado povo ucraniano e por aqueles que sofrem por causa desta guerra e dos outros conflitos no mundo".