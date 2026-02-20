Marcelo vai fazer visitas a força nacional destacada em África e a Bruxelas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem previstas visitas a uma força nacional destacada em África, na próxima semana, e ainda a Bruxelas, neste fim de mandato, para as quais pediu a autorização do parlamento.

Os pedidos para estas deslocações do chefe de Estado constam de dois projetos de resolução que aguardam votação em plenário, o último dos quais deu entrada hoje, relativo à ida a Bruxelas -- sede das instituições europeias, entre as quais o Conselho Europeu presidido pelo anterior primeiro-ministro, António Costa.

Esta deslocação ainda não tem data indicada no portal da Assembleia da República. Quanto à visita a uma força nacional destacada em África, no projeto de resolução não é especificado o país em causa, mas é indicado que decorrerá no período entre domingo e quarta-feira da próxima semana, entre 22 e 25 de fevereiro.

De acordo com informação enviada à Lusa pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, no continente africano, Portugal tem neste momento forças nacionais destacadas na República Centro-Africana, em Moçambique e São Tomé e Príncipe.

Na República Centro-Africana estão atualmente 200 militares portugueses na missão de estabilização da ONU e 18 na missão de treino e formação da União Europeia.

Em Moçambique, participam na missão de formação da União Europeia 50 militares portugueses, incluindo um oficial-general nas funções de comandante da missão.

Em São Tomé e Príncipe, 18 militares fazem parte da missão portuguesa de capacitação das forças são-tomenses.

Como chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa fez já seis visitas a forças nacionais destacadas em missões militares em Kaunas, na Lituânia, e em Málaga, Espanha, em 2017, na República Centro-Africana, em 2018, no Afeganistão, em 2019, na Roménia, em 2022, e na Eslováquia, em 2024.

O Presidente da República, que terminará o seu mandato em 09 de março, chegou hoje a Madrid para uma última visita oficial a Espanha, onde ficará até sexta-feira.