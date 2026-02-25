Pode cair neve nos picos mais altos da Madeira
Haverá uma pequena descida da temperatura
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quarta-feira com períodos de céu muito nublado, com aguaceiros, sendo mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira e também com a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.
O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/noroeste, tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 65 km/h, e soprando forte (35 a 50 km/h), com rajadas até 80 km/h, nas terras altas.
Quanto à temperatura, haverá uma pequena descida, com esta vai oscilar entre os 15ºC de mínima e os 18.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 14.ºC de mínima e os 19.ºC de máxima.
Já para o Funchal está previsto céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas noroeste com 4 a 5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 2 a 3,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 17 e 19.ºC