Aviso amarelo para agitação marítima durante quase 24 horas

A costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo vão estar sob aviso amarelo para a agitação marítima durante menos de 24 horas, entre a madrugada de quarta-feira e o início de quinta-feira.

Segundo o IPMA, as ondas de noroeste terão altura entre 4 e 5 metros, ocorrendo entre as 3h00 de 25 de Fevereiro e as 00h00 de quinta-feira.

Recorde-se que pelos Açores está a passar uma superfície frontal fria que, além de avisos amarelos para chuva, vento e mar, também levou o IPMA a colocar parte do arquipélago em aviso laranja para o mar agitado com ondas que podem chegar aos 19 metros de altura.

Será parte dessa superfície frontal que irá afectar a costa norte das ilhas do arquipélago da Madeira.