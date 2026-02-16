Férias 2026 – Os destaques da Intertours

Procura os melhores destinos para viajar em 2026, mas sente-se perdido no meio de tanta informação?

É normal. Entre tendências do Instagram e promoções relâmpago, escolher o destino certo pode ser tão entusiasmante quanto confuso. Planear uma nova viagem não é apenas logística, é começar a viver a experiência antes mesmo dela acontecer. E vamos ser honestos… com o mundo a mudar tanto, quem se antecipa não só poupa, como garante o lugar naquelas experiências que se esgotam num piscar de olhos.

Fizemos o trabalho de casa. Fugimos do óbvio e selecionamos destinos que combinam segurança, aventura e aquele factor “uau” que todos procuram.

Estas são algumas das muitas sugestões que a Intertours tem para si. Boa escolha, boa viagem!

Brasil | Salvador, Cidade e Litoral Norte

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 099€

Partidas: Lisboa

Partidas: até Outubro – 5 noites

Qatar | Escapada para Doha

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 510€

Partidas: Lisboa

Partidas: até Outubro – 3 noites

Itinerário: Doha, Safari no Deserto, Doha

Albânia e Lago Ohrid

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 530€

Partidas: Lisboa ou Porto

Partidas: Março a Outubro – 8 noites

Itinerário: Tirana, Durres, Berat, Vlora, Parque Nacional Llogara, Saranda, Butrint, Ksamil, Gjirokastra, Korca, Ohrid, Elbasan, Tirana, Kruja

Jordânia | Jordânia Completa

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 530€

Partidas: Lisboa ou Porto

Partidas: Março a Dezembro – 7 noites

Itinerário: Amã, Ajlun, Jerash, Betania, Medaba, Monte Nebo, Petra, Pequena Petra, Aqab, Wadi Rum, Umm Ar Rasas, Mar Morto

Brasil | Florianópolis – Santa Catarina

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 668€

Partidas: Lisboa

Partidas: até Outubro – 7 noites

Europa | Encantos da Croácia e Eslovénia

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 290€

Partidas: Lisboa ou Porto

Partidas: Abril a Setembro – 6 noites

Itinerário: Zagreb, Ljubljana, Bled, Parque Natural Plitvice Jezera, Trogir, Split e Dubrovnik

Colômbia | Bogotá e Caraíbas Colombianas

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 395€

Partidas: Lisboa

Partidas: Fevereiro a Dezembro – 8 noites

Itinerário: Bogotá, San Andrés, Cartagena das Índias

Canadá | Costa Leste

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 855€

Partidas: Lisboa ou Porto

Partidas: Maio a Setembro – 8 noites

Itinerário: Toronto, Cataratas do Niágara, 1000 Ilhas, Otava, Cidade de Québec, Montreal

Tanto os preços como as disponibilidades destes circuitos estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours Travel Consulting – 291 208 920 ou [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @AdobeStock e @Unsplash