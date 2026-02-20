Casos de pedofilia e violência nas primeiras páginas dos jornais

Bom dia. Hoje é sexta-feira, 20 de Fevereiro de 2026, um dia que na Madeira será sempre relembrado pelas trágicas consequências do temporal de 2010, mas no caso dos jornais nacionais há outros temas em destaque, nomeadamente as consequências, também elas trágicas e mais recentes do comboio de temporais que assolaram o país. Contudo, os grandes temas em destaque são a pedofilia e a violência, seja ela física ou verbal, nacional e internacional, seja na sociedade seja no desporto...

No semanário Expresso:

- "Há entre 5 a 8 milhões de árvores derrubadas só em Leiria. Peritos alertam agora para risco extremo de incêndios"

- "EUA falam em diplomacia, mas preparam novo ataque ao Irão. Governo em silêncio sobre uso da Base das Lajes"

- "Regionalistas sem fé, apesar da eleição de Seguro"

- "Droga da violação comprada livremente na internet"

- "Entrevista a Armindo Monteiro: 'Já tivemos uma UGT responsável'"

- "Investigadores de Coimbra criam têxtil que elimina vírus e bactérias"

- "A força do fado na voz de Sara Correia"

- "O fim das salas de cinema, por Jorge Leitão Ramos"

- "Análise. Como votam as pessoas depois de uma calamidade"

- "Universidade Nova: a guerra vai muito além do inglês"

- "As voltas que Marcelo deu ao mundo"

- "GNR de Tavira acusado de torturar ladrão de bicicletas"

- "Central do Pego demolida em março"

- "Espanha quer ter presidente do BCE"

- "Novo MAI na próxima semana"

- "Intoxicações com medicamentos"

No semanário Nascer do Sol:

- "Homem de Salgado é figura-chave para Sócrates"

- "Entrevista. Paulo Lopes Marcelo: 'Menores e famílias vão poder pedir indemnizações às plataformas que não garantam a sua defesa'. Autor do projeto que limita acesso às redes sociais a menores de 16 anos"

- "Poesia. Alberto Pimenta. 'Cada livro seu foi um pedrada no meio literário português'. Diz o editor Rui Miguel Ribeiro a Diogo Vaz Pinto"

- "Retrato oficial. Convite da Vhils surpreende mestre Bessa"

- "Menos agentes da PSP nas ruas ameaçam segurança em Lisboa e Porto"

- "N. Piteira Lopes. 'A Quinta do Lago é aquela parte algarvia parecida com a Quinta da Marinha?'"

- "Ex-príncipe André detido em Inglaterra"

- "Ramón Galarza: 'Estou a dedicar-me mais àquilo que me apetece fazer'"

- "Maria R. Partidário: 'As infraestruturas não são eternas'"

- "Henrique M. Oliveira: 'O improvável deixou de ser desculpa'"

- "Ferreira Machado. Defende designação british da Nova-SBE"

No Correio da Manhã:

- "Documentário da BBC revela. PJ salva duas crianças de orgia com predador"

- "Nuno Melo, o maior pedófilo português"

- "Ligações a Epstein tramam filho favorito da rainha. Ex-príncipe André preso no dia do aniversário"

- "Gestor público com reforma milionária quer acumular mais 12 mil Euro de salário"

- "'Espião russo' dizia que era filho de ex-ministo"

- "Contas do FC Porto. Indemnização ao Benfica leva um terço do lucro"

- "Derbi de futsal. 124 detidos em rixa de claques"

- "Benfica. Otamendi decisivo na defesa de Prestianni"

- "Impacto em Lisboa. Sismos de Alenquer sentidos de Coimbra a Évora"

- "Segurança Social. Imigrantes pagam mais de 4 mil milhões de euros"

- "Tempestades. Pai de vítima mortal relata dor e sofrimento"

No Público:

- "Entrevista. Prejuízos da Kristin podem chegar aos seis mil milhões de euros. Paulo Fernandes é a escolha do Governo para recuperar região Centro"

- "Contribuições de imigrantes para Segurança Social subiram 8,5 vezes em onze anos"

- "Caso Epstein. André investigado por má conduta em funções públicas"

- "Educação. Gulbenkian lança programa para reforçar oportunidades de crianças com 'potencial'"

- "Enrique Vila-Matas. 'Ninguém quer dizer que fracassou, mas eu não tenho medo disso'"

- "Património. Museus e palácios têm infiltrações graves há anos"

- "Parlamento. Partidos sem acordo sobre nomes para órgãos externos"

- "Estados Unidos. Trump já terá discutido com Pentágono datas para atacar Irão"

No Jornal de Notícias:

- "Desvia milhares de dados pessoais para ex-colegas processarem a empresa"

- "Ex-príncipe André detido por passar segredos a Epstein"

- "Tempestade. Governo lança programa para recuperar e preparar o país para emergências"

- "Futsal. 124 detidos em confrontos entre adeptos de Sporting e Benfica"

- "Porto: 'Não há política de tábua rasa, mas há novas causas'"

- "Investigação. Falso espião diz que recebia três mil euros por semana dos russos"

- "Saúde. Denúncias sobre falsos nutricionistas duplicam"

No Diário de Notícias:

- "Moedas manda encerrar 40% dos Alojamentos Locais em Lisboa por inatividade"

- "Caso Epstein. Detido por revelar informações, André passou a ser Andrew para sempre"

- "Diplomacia. Rui Moreira vai ser o próximo embaixador de Portugal na OCDE"

- "Saúde. Ministério quer 'soluções urgentes' para resolver listas de espera na cardiologia do norte"

- "Ana Abrunhosa: 'As pessoas confiaram e essa é a minha maior alegria'"

- "Contribuições. Imigrantes representam 17,6% dos contribuintes da Segurança Social"

- "Jogos Paralímpicos de Inverno. Diogo Carmona: 'Às vezes precisamos de ver um exemplo para saber que somos capazes'"

- "EUA. Como Rubio passou de 'Pequeno Marco' a polícia bom de Trump"

No Negócios:

- "Cortes salariais para quem falta ou faz greve variam segundo a empresa"

- "Entrevista da Héctor Abad Faciolince: 'Tem de haver alguém que grite que o rei vai nu'"

- "Mau tempo. Finanças dão ordem para reporte de despesas com calamidade. Montenegro recusa retificativo, mas admite 'pequenos défices'"

- "Economia. Lisboa vai liderar subida do preço das casas de luxo"

- "Inscrições de estrangeiros na Segurança Social afundam há dois anos"

- "OPA Ercros diz não à Bondalti. Sindicatos apoiam oferta"

No O Jornal Económico:

- "Entrada de mão de obra feminina acelera construção"

- "Tekever investe 560 milhões em fábricas em França e Inglaterra"

- "Os novos xerifes. Já são mais de 700 só em Lisboa. Alguns, às 9h01 já estão a multar os infratores, mas já nem tudo dá bónus ao agente: só passeios, bus e cargas e descargas. Até 2023, era sempre a faturar"

- "UGT admite estar mais longe do acordo pedido por António José Seguro"

- "Governo não se opõe a reforço da Caixa na Fidelidade"

- "'Vivemos tempos de impermanência global', diz António Vitorino"

- "Empresas pedem subvenções para fundo de resiliência"

- "Polémica com nomes das faculdades em inglês está nas mãos dos deputados"

No Record:

- "Benfica. UEFA acelera Prestianni. Quer decisão antes do jogo de quarta-feira"

- "Argentino já foi ouvido no inquérito do organismo. Disse na Luz que chamou 'maricón' a Vini Junior"

- "Futsal. Sporting 2-2 Benfica. 124 detidos em batalha. Caos sem precedentes entre ultras"

- "Sporting. Inácio e Suárez levam sorrisos ao Sr. Arsénio. Ação solidária na Marinha Grande"

- "FC Porto. Moffi trabalha o físico. Com plano de perda de peso e fortalecimento muscular"

- "Reportagem. Alcácer do Sal volta à tona após as cheias"

- "Volta ao Algarve. Almeida em 3.º na Foia"

No O Jogo:

- "Ferro e fogo. Confrontos graves antes do dérbi de futsal resultam em dois feridos e 124 detidos: 63 do Benfica e 61 do Sporting"

- "Pirotecnia, pedras, ferros, paus, arma branca e até um martelo apreendidos pela polícia"

- "Benfica. Prestianni sob ataque cerrado. Denúncia de racismo de Vini Jr. com ecos em todo o Mundo"

- "Águias vão punir sócios que imitaram macacos"

- "Queixa na UEFA: pedido castigo para Valverde por agressão a Dahl"

- "FC Porto. Contas vistas à lupa. O Jogo explica como a subida de custos salariais é influenciada por sistema de prémios de Farioli"

- "Gustavo Guerra, avançado de 16 anos, assina até 2028 após sondagens de Itália"

- "Sócios recebem revista Dragões do seu mês do nascimento"

- "Sporting. Bragança também vai renovar. Médio prolonga ligação até 2030"

- "Catamo regressa ao onze"

E no A Bola:

- "Mourinho blinda balneário. Equipa do Benfica com ordens para pensar no jogo frente ao Aves SAD"

- "Polémica do jogo da Champions fica para outras núpcias. Real Madrid identificou 'comportamentos racistas' e relatou-os à UEFA. Lukebakio avança para o onze"

- "Sporting. Leões solidários. Gonçalo Inácio e Luis Suárez foram os rostos do apoio leonino a vítimas das catástrofes naturais"

- "FC Porto. Segredos das bolas paradas. Um quarto dos golos dos dragões surge de cantos. Lino Godinho lidera o 'laboratório'"

- "Liga Europa. Estreia de sonho para Vítor Pereira. Fenerbahçe 0-3 Nott. Forest"

- "Ciclismo. Volta ao Algarve. Almeida a 7 segundos do duo da frente"

- "Armindo Araújo reclama títulos nacionais de rali"

- "Futsal. Águias reforçam liderança. Sporting 2-2 Benfica"