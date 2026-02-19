Jornais divididos entre o espião, a tempestade e o racismo

Bom dia. Estes são os principais temas em destaque nos jornais nacionais desta quinta-feira, 19 de Fevereiro de 2026.

No Público:

- "Há mais de 30 mil inscritos para apoios à recuperação de habitações"

- "Racismo. UEFA investiga denúncia de Vinícius após incidente com o Benfica"

- "Assembleia da República. Livre, PCP e BE pedem apreciação de 'layoff' e Chega apoia. Desfecho nas mãos do PS"

- "Livro é hoje apresentado. 'João Salgueiro foi poupado à tristeza de ver o que está a acontecer em Portugal'"

- "Terrorismo. Luís, o 'escravo de Alá' que terá glorificado jihad desde a Madeira"

- "Peru. Afastamento do Presidente acentua clima de instabilidade"

- "Presidenciais. O que vão fazer os candidatos derrotados na corrida a Belém?"

- "Espionagem. Jovem acusado de tentar vender informação da NATO à Rússia"

- "Obituário. Morreu Lieve, mulher que faz casa e causa na Cova da Moura"

No Correio da Manhã:

- "Jovem português acusado de espiar para a Rússia. Já tinha sido detido na Ucrânia"

- "Miguel Rodrigues, de 22 anos, suspeito de furtar computadores a militar da NATO em Lisboa"

- "Tempestades. Casal arrastado para a morte nas cheias"

- "UEFA investiga racismo na Luz. Prestianni arrisca castigo pesado"

- "Com Moreirense. Artilharia do Sporting regressa no Minho"

- "FC Porto. Gastos com salários disparam no dragão"

- "Epstein usou ciência para planos diabólicos"

- "Em seis anos. Denúncias de cibercrime disparam 2230%"

- "Relatório. Álcool e drogas matam mais de 200 pessoas por mês"

No Jornal de Notícias:

- "Falso espião do SIS rouba segredos da NATO para os vender aos russos"

- "UEFA investiga racismo e Prestianni arrisca-se a suspensão por dez jogos"

- "Casal morto no carro sob as águas do Mondego"

- "Jutta Leerdam. Celebrou recorde olímpico promovendo o soutien"

- "Emprego. Região Norte lidera nos trabalhadores por conta própria"

- "Ferrovia. TGV entre Porto e Vigo pronto dentro de seis anos"

- "Maia. Vereador com pena suspensa por peculato"

No Diário de Notícias:

- "Hospitais do Norte alertam ministra para lista de espera em cirurgia cardíaca que põe 'doentes em risco'"

- "Crise cubana. 'Cuba sempre precisou de aliados externos para sobreviver. Hoje não tem mais nenhum', diz Andrés Malamud"

- "'Portugueses estão muito tristes'. Cancelamento de viagens para Cuba redireciona turistas para a República Dominicana e México"

- "Cerveja, o produto 'estrela' das exportações para Cuba em 2024"

- "Andrés Carrascosa Coso: 'Leão XIV vai pôr em prática algumas das intuições geniais do papa Francisco'"

- "Parlamento. Saiu a ministra, mas a tempestade vai dominar o debate com Montenegro"

- "Acusação. Espião russo ou fantasia? A história do português que deixou um enigma aos investigadores"

- "Relatório. Drogas sintéticas ganham terreno. Açores e Madeira lideram consumo de novas substâncias"

- "Mau tempo. Seguros vão pagar mais de 500 milhões por danos das tempestades"

- "Monstra. Regressa com meia centena de filmes de animação, quase 50 portugueses"

- "Denúncia. UEFA abre inquérito após alegado insulto racista a Vini Jr. na Luz"

- "Estreias. A vida em grande plano"

No Negócios:

- "Bruxelas quer saber até abril impacto das tempestades"

- "IVA a 6%. Promotores aplaudem, mas alcance pode ser limitado. Alívio do imposto na construção faz parte do pacote para a habitação"

- "Governo, patrões e UGT longe de acordo pedido por Seguro"

- "Chips da Nvidia já trabalham dados da Microsoft em Sines"

- "Euro. Lagarde sai de cena mais cedo para reduzir ameaças"

- "Indústria. Martifer vai distribuir metade dos lucros futuros"

No O Jornal Económico:

- "Prejuízos na agricultura já somam 364 milhões"

- "Patrões recusaram reunir-se com ministra sem UGT"

- "CGTP acusa Governo de a afastar da discussão"

- "Mais de um terço das empresas americanas em Portugal sentem o efeito das tarifas"

- "'Riscos para Portugal combinam vulnerabilidades económicas com choques externos'. CEO da Marsh Portugal"

- "Sucessão no BCE? Lagarde nega saída antecipada, mas já há nomes favoritos"

- "Depressão Kristin. Metade das habitações expostas não tinha seguro, diz ASF"

- "Habitação. IVA a 6% avança com penalizações para compradores"

- "Gamificação promete revolucionar Cálculo na Nova SBE"

- "Setor tecnológico global já destruiu 30 mil empregos"

No Record:

- "Benfica. Cercado. Prestianni debaixo de fogo"

- "Pode ser suspenso no mínimo por 10 jogos"

- "Diz-se inocente e sofreu ameaças de morte"

- "UEFA colocou inspetor especial na investigação. Processo por alegado racismo dura um mês"

- "Mourinho também alvo de fortes críticas"

- "Luisão. 'Estou envergonhado'"

- "Matheus Reis. 'Fogo nos racistas!'"

- "Gianni Infantino. 'Fiquei chocado'"

- "Sporting. Suárez com pilhas novas. Volta em Moreira de Cónegos"

- "FC Porto, Contas resistem. Apesar de não haver Champions"

- "Indemnização do caso dos 'emails'. Dragões pagam 605 mil euros ao Benfica"

No O Jogo:

- "FC Porto. 'O plantel mais valioso de sempre'. SAD conclui primeiro semestre com lucro e André Villas-Boas destaca trajetória de recuperação"

- "Samu foi operado em Madrid e volta na nova época"

- "Entrevista. Marco Leite, adjunto de Jorge Costa durante 15 anos: 'Partida dele tem de ter um propósito maior'"

- "Benfica. Prestianni nas mãos da UEFA. Acusações de racismo podem levar a castigo pesado. Argentino nega insultos ao jogador do Real Madrid. Ondas de choque e reações por todo o mundo"

- "Sporting. Este leão prefere noitadas. Equipa de Rui Borges torna-se mais eficaz depois do minuto 76"

- "Luis Suárez: 'Lutar até ao fim pelo tricampeonato'"

- "Ciclismo. Magnier lidera Volta ao Algarve. Sprinter francês de 21 anos vence primeira etapa"

- "Hóquei em patins. Um clássico festival de golos. FC Porto-Benfica (4-4) empolgou na segunda parte"

E no A Bola:

- "Nas bocas do mundo. Denúncia de racismo na Luz provoca reações de toda a parte. Benfica defende o jogador, várias figuras apoiam Vinícius, incluindo... Luisão. Real Madrid desvaloriza incidentes e garante 'relação magnífica'"

- "UEFA abre investigação à acusação de Vini Jr. a Prestianni. Presidente da FIFA diz-se 'chocado'"

- "Argentino justifica-se, agradece ao clube e só pensa em jogar futebol"

- "Sporting. Ioannidis está de volta"

- "Candidatos definem programas eleitorais"

- "FC Porto. Samu operado com sucesso"

- "SAD com lucro de Euro1,9 M no 1.º semestre da época"

- "Liga dos Campeões. Qarabag 1-6 Newcastle. Olympiakos 0-2 Leverkusen. Bodo/Glimt 3-1 Inter. Club Brugge 3-3 Atl. Madrid"

- "Ciclismo. Volta ao Algarve. Paul Magnier arranca na frente"

- "Hóquei em patins. Farioli viu águias 'passarem' no Dragão. FC Porto 4-4 Benfica"