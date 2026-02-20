Nadadora madeirense em destaque no arranque do Torneio Zonal Sul

A equipa do Naval do Funchal entrou em acção no primeiro dia do Torneio Zonal Sul, que decorre em Ponte de Sor, com vários registos positivos e uma presença competitiva consistente ao longo das provas.

O grande destaque do dia vai para Maria Ferro, que conquistou um brilhante 2.º lugar nos 100 metros costas, com o tempo de 1:07.88 minutos, garantindo presença no pódio e afirmando-se entre as melhores nadadoras da competição nesta distância.

Nos 50 metros livres, Vera Ojkic terminou na 7.ª posição com 29:87 segundos, enquanto Leonor Aniceto também alcançou o 7.º lugar, mas no escalão B, com o tempo de 31:00 segundos. Maria Freitas foi 18.ª classificada (30:96 segundos), Sarah Machado 20.ª (30:99 segundos) e Maria Teixeira terminou na 35.ª posição, com 33:76 segundos.

Já nos 100 metros costas, Maria Velosa obteve o 22.º lugar, com a marca de 1:20.04 minutos.