Explosão em loja de fogo de artifício faz 12 mortos no centro da China

Uma explosão numa loja de fogo de artifício no centro da China matou 12 pessoas, avançou hoje a imprensa estatal, no segundo incidente do género durante as celebrações do Ano Novo Lunar.

O acidente ocorreu às 14:24 de quarta-feira (06:24 em Lisboa) na cidade de Xiangyang, no província de Hubei, de acordo com a agência de notícias oficial Xinhua.

🚨Hubei, China | At least 12 people were killed after a huge firecracker store exploded and caught fire. pic.twitter.com/RDgwozO0UE — The Tatva (@thetatvaindia) February 19, 2026

As equipas de emergência chegaram nove minutos depois e extinguiram o incêndio às 15:12 (07:12 em Lisboa), segundo a Xinhua.

Os investigadores estão a apurar a causa da explosão, informou a agência, sem adiantar mais pormenores.

As vítimas eram cinco crianças e sete adultos, informaram hoje as autoridades. Uma delas era o dono da loja, e as restantes eram clientes que tinham ido comprar fogo de artifício para as celebrações.

Explosión en China

El 18 de febrero de 2026, una fuerte explosión en una tienda de fuegos artificiales en Xiangyang, provincia de Hubei, dejó al menos 12 personas muertas, entre ellas varios menores. El siniestro ocurrió en plena celebración del Año Nuevo Lunar y las… pic.twitter.com/441EVj0phV — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) February 19, 2026

Alguns tinham vindo de outras cidades para visitar familiares na aldeia de Jinpu, a cerca de 950 quilómetros a sudoeste da capital chinesa Pequim.

No domingo, uma explosão numa loja de fogo de artifício na província de Jiangsu, no leste da China, matou oito pessoas e feriu outras duas, anunciaram as autoridades.

A China está no período de maior utilização de fogo de artifício devido ao período de feriados do Ano Novo Lunar, a mais tradicional festividade chinesa.

#WATCH | Twelve people were killed on February 18 when a firecracker store in Hubei province, central China, exploded and sparked a fierce blaze, state media said. The LPG-like explosion destroyed about 50 square metres of the shop and triggered an emergency response as… pic.twitter.com/56u7NVEaoK — Hindustan Times (@htTweets) February 19, 2026

O Ano do Cavalo de Fogo arrancou oficialmente na terça-feira.

O Ministério da Gestão de Emergências chinês afirma ter enviado um alerta às empresas de fogo de artifício de todo o país, "exigindo uma inspeção completa" para garantir a segurança.

Fora das grandes cidades, onde o uso de fogo de artifício é estritamente regulamentado, os chineses usam fogo de artifício regularmente, durante eventos e feriados importantes.

Os acidentes industriais são frequentes no país devido à fiscalização, por vezes frouxa, das normas de segurança.

Em junho de 2025, uma explosão numa fábrica de fogo de artifício em Hunan (sudeste) matou nove pessoas e feriu 26. Em 2023, o fogo de artifício matou três pessoas em edifícios residenciais em Tianjin (nordeste).