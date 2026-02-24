Mulher sofre queda na Avenida Calouste Gulbenkian
Queixava-se de membro inferior ao cair na escadaria junto ao Edifício 2000
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados às 9h30 para socorrer uma mulher, na casa dos 30 anos, que caiu numa escadaria entre o Parque de Estacionamento e o Edifício 2000, na Avenida Calouste Gulbenkian.
A vítima queixava-se de dores num membro inferior e foi prontamente assistida no local antes de ser transportada para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O rápido socorro foi facilitado pela proximidade do quartel dos bombeiros.
