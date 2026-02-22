Queda na vereda da Ponta de São Lourenço fere mulher

Uma mulher de 67 anos ficou ferida, esta manhã, na sequência de uma queda sofrida na vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

O alerta aos Bombeiros Municipais de Machico surgiu pelas 10h30, dando conta da necessidade de socorro logo no início do percurso. A senhora apresentava suspeita de fractura de um pé, pelo que foi encaminhada para o Centro de Saúde local e posteriormente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.