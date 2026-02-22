Agressão na Avenida Sá Carneiro

Um homem de 29 anos foi agredido, ao início da manhã deste domingo, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, junto a um espaço de diversão nocturna.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados para o sucedido por volta das 5h50, tendo encaminhado uma ambulância para o local, que prestou socorro à vítima e realizou o seu encaminhamento para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Não foi possível apurar a gravidade dos ferimentos.