Agressão na Avenida Sá Carneiro
Um homem de 29 anos foi agredido, ao início da manhã deste domingo, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, junto a um espaço de diversão nocturna.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados para o sucedido por volta das 5h50, tendo encaminhado uma ambulância para o local, que prestou socorro à vítima e realizou o seu encaminhamento para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Não foi possível apurar a gravidade dos ferimentos.
