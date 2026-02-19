Mulher sofre queda em instituição de saúde mental
Uma mulher, de 62 anos, sofreu uma queda da própria altura, esta manhã, numa instituição de saúde mental, no Funchal.
Para o local foram accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses e prestaram assistência à vitima que apresentava uma ferida sangrante na zona da cabeça.
O transporte para o hospital foi feito pela equipa médica, apoiada por uma ambulância.
