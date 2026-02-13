O segundo Curso de Nadador Salvador Profissional acontece em Abril em horário pós-laboral.

"Realizado na sua totalidade no Funchal, entre as Piscinas do Liceu Jaime Moniz e o Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, é a última oportunidade na Região Autónoma da Madeira para ingressar no dispositivo de vigilância balnear já este ano", indica nota à imprensa.

Os interessados podem enviar e-mail para [email protected] com o nome, idade e contacto. As inscrições estão abertas até dia 21 de Março.