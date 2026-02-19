Rei Carlos III diz que a lei deve seguir o seu curso na investigação sobre o seu irmão

O rei britânico, Carlos III, declarou hoje que a lei deve seguir o seu curso na investigação que envolve o seu irmão, o ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, num comunicado divulgado hoje pelo Palácio de Buckingham.

"Eu recebi com profunda preocupação as notícias sobre Andrew Mountbatten-Windsor e a suspeita de má conduta em cargo público", disse o monarca britânico.

Ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor detido no Reino Unido A polícia do Reino Unido deteve hoje Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Carlos III, por suspeita de má conduta em cargo público, noticiaram meios de comunicação social britânicos.

Segundo o rei Carlos III, "o que se segue agora é o processo completo, justo e apropriado, pelo qual esta questão será investigada da forma adequada e pelas autoridades competentes".

"Nisto, como já disse anteriormente, contam com o nosso total e irrestrito apoio e cooperação", referiu o monarca.

"Permitam-me afirmar claramente: a lei deve seguir o seu curso", sublinhou ainda.

O monarca referiu ainda que, como o processo está a decorrer, não seria correto da sua parte "comentar mais sobre este assunto".

"Entretanto, a minha família e eu continuaremos a cumprir o nosso dever e a servir-vos a todos", indicou o monarca.

A polícia do Reino Unido deteve hoje Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Carlos III, por suspeita de má conduta em cargo público, no dia em que cumpre 66 anos, noticiaram meios de comunicação social britânicos.

Até ao momento desconhecem-se os pormenores sobre a detenção do antigo príncipe Andrew, envolvido no caso do criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein, com quem manteve ligações.

A Polícia do Vale do Tamisa, departamento que abrange áreas a oeste de Londres, incluindo a antiga residência de Mountbatten-Windsor, afirmou estar a avaliar relatos de que o ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor terá enviado relatórios comerciais confidenciais a Jeffrey Epstein.

A polícia não divulgou o nome de Mountbatten-Windsor, como é habitual na legislação britânica. Quando questionada sobre a detenção, as autoridades indicaram, através de um comunicado, que tinha sido detido um homem de cerca de 60 anos.

"Após uma avaliação minuciosa, abrimos uma investigação sobre esta alegação de má conduta em cargo público", lê-se no comunicado.

"É importante protegermos a integridade e a objetividade da nossa investigação enquanto trabalhamos com os nossos parceiros para investigar este alegado crime", acrescentaram as autoridades britânicas.