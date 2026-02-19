Inscrições do concurso 'Cidadania Sénior – A Madeira na Europa' a decorrer

Na sequência do Protocolo estabelecido, no passado dia 26 de Janeiro de 2026, entre a Assembleia Legislativa da Madeira e o eurodeputado Paulo do Nascimento Cabral, o Parlamento Madeirense informa que até meados de Março, as Universidades Seniores da Região Autónoma da Madeira podem inscrever-se no concurso 'Cidadania Sénior – A Madeira na Europa', que resulta da parceria entre a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e o eurodeputado Paulo do Nascimento Cabral. Como prémio, o grupo vencedor do concurso irá realizar uma visita ao Parlamento Europeu.

A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, destaca "a relevância de envolver a população sénior nesta reflexão sobre a Europa, reconhecendo o seu papel ativo na sociedade e o contributo determinante desta geração para a construção do percurso democrático e europeu do país e da Região".

Destaca ainda que "o concurso tem como objectivo estimular a participação cívica e social, a literacia política e o envelhecimento activo, no âmbito das comemorações dos 50 anos da consagração do regime autonómico em Portugal, e dos 40 anos de adesão de Portugal à União Europeia".

Serão assim reconhecidos e valorizados trabalhos inovadores das Universidades Seniores, no ano lectivo 2025/2026, apresentados em formato de vídeo, com duração não superior a 10 minutos, que serão avaliados por um júri composto por 3 elementos, de acordo com o expresso no Regulamento do Concurso, disponível para consulta no site da Assembleia Legislativa da Madeira.

As inscrições para o concurso decorrem até dia 13 de Março, através do preenchimento de um formulário de candidatura que se encontra disponível no site da Assembleia Legislativa da Madeira, e os trabalhos a concurso devem ser submetidos à Assembleia Legislativa da Madeira, até dia 15 de Junho.