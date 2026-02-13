Casa da Madeira nos Açores inicia comemorações dos 40 anos com programação cultural em Fevereiro

A Casa da Madeira nos Açores dá início já este mês de fevereiro à celebração dos seus 40 anos de existência, integrada nas comemorações dos 50 anos de Autonomia das Regiões Autónoma da Madeira e dos Açores.

As atividades previstas para 2026 têm como objectivo valorizar a identidade madeirense no arquipélago açoriano, reforçando a ligação cultural, social e económica entre as duas regiões autónomas portuguesas.

O arranque das comemorações inclui diversas iniciativas, entre as quais se destacam a venda de malassadas açorianas e madeirenses, que acontece este sábado, dia 14, às 17 horas, na Casa da Madeira nos Açores, um evento exclusivo para associados, com encomendas sujeitas a confirmação.

Para o próximo dia 19, está agendada a conferência 'Açores-Madeira – 50 anos de autonomia', que terá lugar às 18 horas, no Auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada.

No dia 20 de Fevereiro há 'Noite Madeirense', pelas 21 horas, também na Casa da Madeira.

No passado dia 7 de Fevereiro, a associação renovou o mandato da sua direcção para o biénio 2026-2028, bem como os restantes órgãos sociais, durante a Assembleia Geral. A direcção sublinha que os próximos dois anos serão dedicados não só à continuidade do trabalho realizado, mas também à organização administrativa necessária para garantir a sustentabilidade da associação nas gerações futuras.

Em comunicado, a presidente da Casa da Madeira nos Açores, Andreia dos Santos Gomes, convida todos os associados e simpatizantes da cultura madeirense a participar nas celebrações, destacando que estes eventos visam “a valorização da identidade madeirense nos Açores, promovendo a união entre as duas regiões autónomas através de uma série de actividades que priorizam o estreitamento de laços culturais, o apoio social aos associados e a dinamização de eventos que celebrem as tradições madeirenses”.