Paróquia de Santa Maria Maior assinala Quaresma com eucaristia, procissão e Sermão do Encontro

A Paróquia de Santa Maria Maior - Socorro promove um conjunto de celebrações religiosas integradas no tempo litúrgico da Quaresma este domingo, 22 de Fevereiro.

A Eucaristia terá início às 17 horas, seguindo-se uma procissão com as imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores. Após a celebração, no adro da Capela do Corpo Santo, na Zona Velha da cidade, realiza-se o tradicional Sermão do Encontro, evocando o encontro de Jesus com Maria. O sermão será proferido pelo padre Paulo Sérgio, assistente do Renovamento Carismático Católico e pároco da Paróquia de Santa Cecília.

A celebração, "um momento de grande espiritualidade e profundidade, próprio deste tempo da Quaresma", será aberta à participação da comunidade paroquial e toda a população interessada.

O actual pároco da paróquia do Socorro, o padre Manuel Ornelas da Silva, tem vindo a mobilizar a comunidade para a vivência da celebração com participação activa.