Grupo Folclore Tradições de Portugal de Londres festejou o 14.º aniversário

O grupo Folclore Tradições de Portugal comemorou, ontem, o 14º aniversário, no Scalabrini Fathers Center, em Londres. Este grupo foi fundado e é liderado pela madeirense Irene Freitas, natural de Santa Cruz e composto por 25 elementos.

A responsável do Grupo Folclore disse que emigrou para o no Reino Unido há 31 anos, e sempre teve o desejo de criar um grupo Folclore para comemorar as tradições da Madeira, em especial, mas também de Portugal Continental.

Irene Freitas explicou que esse sonho se concretizou há 14 anos e disse que “uma das preocupações que tinha em mente era de ensinar aos mais novos, as tradições e as raízes culturais de onde viemos. Por isso, eu acho que é sempre bom ensinar os mais novos, principalmente àqueles que nascem cá no Reino Unido, a cultura madeirense para nunca perderem esta ligação à terra dos pais”.

A efeméride foi marcada com um jantar convívio no salão dos Scalabrini Fathers Center e contou ainda com a actuação do grupo de folclore e da cantora Andreia Ferreira, uma emigrante madeirense radicada no Reino Unido e ainda do “Duo Madeirense”, composto por dois emigrantes: Dany Luís, e Fábio Sebastião, natural da freguesia de Câmara de Lobos.

O evento contou com a presença dos padres de Scalabrini Father, que dão apoio espiritual, também à comunidade portuguesa e de uma representante do Consulado Geral de Portugal em Londres, Francisca Gonçalves.