Estudantes de Universidade Checa visitam Madeira para conhecer Centro Internacional de Negócios

Um grupo de estudantes da Czech University of Life Sciences Prague (CULS Prague) estará na Madeira, entre o fim de Fevereiro e o início de Março, para uma visita académica à Região Autónoma da Madeira. Neste âmbito, em parceria com a SDM, foi organizado um programa de visitas dedicado ao Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) com o objectivo de conhecer o trabalho desenvolvido na Região em prol da sustentabilidade, da inovação e do desenvolvimento económico local.

"O programa organizado pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), visa proporcionar aos estudantes um contacto directo com a realidade empresarial do CINM, permitindo compreender o seu papel enquanto plataforma de internacionalização de uma pequena economia insular, integrada no quadro jurídico português e da União Europeia, bem como o seu contributo para a economia local", indica nota à imprensa. 

E prossegue: "O programa terá início a 24 de Fevereiro, com a visita à SunStone Ships, empresa internacional de cruzeiros de expedição com sede em Miami e Copenhaga, que possui navios registados no Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR). A escolha da Madeira por este operador internacional ilustra o impacto do regime na economia real, com criação de emprego, geração de receita fiscal e sinergias com o tecido económico regional2. 

Diz ainda que no mesmo dia, os estudantes visitarão a Nearsoft, empresa tecnológica fundada em 2017 e a operar no âmbito do CINM, especializada em serviços de software para instituições financeiras e no desenvolvimento de processos de apoio à gestão. Com presença em oito países e uma carteira de clientes maioritariamente internacional, a empresa representa o crescimento do sector dos serviços digitais de elevado valor acrescentado na Madeira.

Revela também que a 3 de março, o programa prossegue com uma visita às instalações da SDM na Zona Franca Industrial, onde os estudantes assistirão a uma apresentação sobre o funcionamento do CINM e o seu contributo para a economia regional, conduzida pelo Presidente do Conselho de Administração, Rogério Gouveia.

Além disso, e conforma adianta, a visita inclui ainda a Madeira Wine Company, uma das empresas mais emblemáticas da Região, com mais de dois séculos de história e forte orientação exportadora. "A empresa transferiu em 2013 as suas unidades de produção e armazenagem para a Zona Franca Industrial, beneficiando das condições logísticas e do enquadramento proporcionado pelo CINM para potenciar a sua presença nos mercados internacionais", revela. 

Segundo a SDM, este tipo de iniciativas reforça a ligação entre o meio académico e o tecido empresarial, promovendo o conhecimento sobre modelos de desenvolvimento sustentável, criação de emprego qualificado e valorização dos recursos locais. "Para os estudantes, a visita constituirá uma oportunidade para compreender, em contexto real, a articulação entre políticas públicas, investimento internacional, inovação e sustentabilidade num território ultraperiférico da União Europeia", concluiu. 

