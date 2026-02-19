CLIA European Summit 2026 reúne líderes da indústria de cruzeiros e decisores políticos na Madeira

A Madeira vai acolher, entre os dias 23 e 26 de Fevereiro, a CLIA European Summit 2026, a cimeira europeia da Cruise Lines International Association (CLIA), a maior associação comercial da indústria de cruzeiros a nível global. O evento, que pretende discutir o crescimento sustentável da indústria, a conectividade e prontidão de destinos, é realizado em parceria com o Governo Regional da Madeira e a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM).

Segundo uma nota enviada à imprensa, "a CLIA European Summit é o principal fórum de políticas de cruzeiros na Europa, reunindo a liderança das companhias de cruzeiros, instituições europeias, governos nacionais e regionais, portos e destinos, estaleiros e líderes marítimos". Nesse sentido, o evento "posicionará a Madeira como o centro da indústria de cruzeiros e como local de diálogo sobre o papel do sector nos quadros de política de transporte, turismo e clima da Europa".

O programa da cimeira conta com a intervenção de várias personalidades de relevo nacional e internacional, como é o caso de Hugo Espírito Santo, Secretário de Estado das Infraestruturas; Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira; José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia; Apostolos Tzitzikostas, Comissário Europeu para Transportes Sustentáveis e Turismo; Mato Franković, Presidente da Câmara Municipal de Dubrovnik; Bud Darr, presidente e CEO da CLIA; Pierfrancesco Vago, presidente executivo da MSC Cruises; Patrick Verhoeven, director-geral da International Association of Ports and Harbors (IAPH); Sotiris Raptis, secretário-geral da European Shipowners (ECSA); e Christophe Tytgat, secretário-geral da SEA Europe. A eles irão juntar-se outros líderes nacionais, regionais e municipais de toda a Europa durante os quatro dias do evento.

As sessões irão abordar a contribuição dos cruzeiros para o crescimento económico e desenvolvimento regional, trajetórias de descarbonização, preparação portuária e de infraestruturas, e turismo responsável e gestão de destinos, com particular relevância para regiões insulares e atlânticas. "A Cimeira realiza-se na Região Autónoma da Madeira, reflectindo a posição estratégica do arquipélago entre a Europa e o Atlântico e o seu papel crescente no ecossistema de cruzeiros e turismo europeu", indica a mesma nota.

A Cimeira Europeia acontece num momento crucial para o diálogo entre o sector de cruzeiros e os decisores políticos, uma vez que a Europa define actualmente a próxima fase da sua agenda de transportes, turismo e clima. A indústria de cruzeiros apoia o crescimento económico e a conectividade regional, enquanto realiza avanços tecnológicos e implementa práticas ambientais que se alinham com os objectivos de sustentabilidade da Europa Bud Darr, Presidente e CEO da CLIA

A Madeira registou a sua melhor época de cruzeiros até à data em 2024/25, recebendo mais de 740.000 passageiros de cruzeiro e gerando 61,4 milhões de euros de impacto económico direto para a economia regional. Além disso, o destino foi também reconhecido como Melhor Destino de Cruzeiros Europeu 2025 pelos World Cruise Awards.

Já Miguel Albuquerque afirma que "a Madeira reafirma-se como um centro estratégico para a indústria de cruzeiros ao acolher a CLIA European Summit 2026. Este é um fórum de líderes e decisores de toda a Europa, discutindo tendências, desafios e oportunidades no sector". "Acolher este evento na Madeira reforça a nossa posição no Atlântico, fortalece a economia regional e evidencia o compromisso da Madeira com o crescimento sustentável e inovador do turismo de cruzeiros", assume o presidente do Governo Regional.

Por seu lado, Paula Cabaço, Presidente dos Portos da Madeira, considera que "acolher os principais actores da indústria internacional de cruzeiros na Madeira é um grande privilégio e uma oportunidade única para mostrar a excelência dos nossos portos, a qualidade e diversidade da nossa oferta turística e a capacidade da Região para liderar projetos inovadores e sustentáveis".

"Os Portos da Madeira estão firmemente comprometidos com a sustentabilidade, digitalização e descarbonização, e têm como objectivo fazer parte do futuro do sector, um futuro que também está a tomar forma aqui nesta conferência. Este encontro reforça a confiança da indústria e sublinha a importância estratégica da Madeira no panorama europeu de cruzeiros", termina.