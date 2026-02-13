Andebol do Club Sports da Madeira promove formação

O departamento de andebol do Club Sports da Madeira, promove hoje, no Auditório da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, uma formação subordinada à temática "Primeiros Socorros em Contexto de Treino e Jogos", evento com entrada livre a partir das 19 horas.

Esta iniciativa conta com a formadora Ana Vasconcelos e ainda como moderadores, Patrícia Fagundes e Rui Castanha. Esta formação tem como alvos treinadores, dirigentes e familiares de atletas bem como todos os interessados.