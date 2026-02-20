Madeira uniu a arte e a terapia em evento internacional

A Madeira acolheu, recentemente, o Craft LAB 'Reconexão Consciente: Criação de Bonecas Tradicionais', que reuniu psicólogos, assistentes sociais e crafters de Portugal, Letónia, Estónia, Polónia, Ucrânia, República Checa e Alemanha. O encontro foi dedicado à craft terapia, uma prática que cruza património cultural, criação manual e bem-estar emocional.

O evento foi organizado pela ARTE.M – Associação Artística e Cultural, na Madeira, com o apoio do ArtHub Madeira e do Art Center Caravel e integrou o projeto internacional Craftwork 4.0 All, co-financiado pelo programa Europa Criativa da União Europeia, iniciativa que promove e apoia crafters da Europa e da Ucrânia.

A ARTE.M afirma-se assim como uma das embaixadoras do craft e da arteterapia na ilha, "reforçando o seu papel na promoção do património cultural aliado à saúde mental". Segundo a presidente da associação, Svetlana Azenikova, “decidimos concentrar-nos no património cultural e nas raízes do folclore, integrando simultaneamente o tema central do grupo — saúde mental e métodos de prevenção do esgotamento”.

Um dos pontos altos desta iniciativa foi o workshop orientado por Olga Tim, da Letónia, uma entusiasta do artesanato tradicional, formadora e especialista na criação de bonecas eslavas ancestrais. "A criação destas bonecas revelou-se não apenas um exercício artístico, mas também um processo terapêutico, promovendo desaceleração, redução do stress e reencontro interior", aponta em nota à imprensa.

"Mais do que um objeto artesanal, a técnica funcionou como ferramenta de diálogo intercultural e cooperação transnacional, num contexto europeu ainda marcado por desafios e tensões", explica.

Os resultados do Craft LAB serão apresentados num festival internacional de craft em Barcelona, em Dezembro de 2026, onde a ARTE.M – Associação Artística e Cultural representará oficialmente a Madeira, apresentando o trabalho dos crafters portugueses desenvolvido no âmbito do projeto ao longo de 2025-2026.