Associação Insular de Geografia mantém representação do Europe Direct na Madeira

A Associação Insular de Geografia (AIG) renovou a sua função como entidade de acolhimento do centro Europe Direct Madeira, a nova geração de centros de informação da União Europeia, que entrou oficialmente em funções. O centro está localizado no Edifício Centro, em Câmara de Lobos, e integra a rede europeia de mais de 400 pontos de contacto com o público a nível local e regional. Portugal passa agora a contar com 13 centros activos.

A presidente da AIG, Ana Neves, destacou que esta renovação representa um reconhecimento do trabalho desenvolvido desde 2013.

“A continuidade do Europe Direct Madeira com a AIG representa para nós o reconhecimento da Representação da Comissão Europeia ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido junto dos cidadãos. O plano de trabalhos que apresentamos é audacioso e focado em resultados para esta nova geração de Europe Direct, e este voto de confiança veio reforçar a motivação da equipa dedicada ao centro”, referiu a responsável citada em nota de imprensa.

O comunicado da Representação da Comissão Europeia em Portugal sublinha que os centros Europe Direct funcionam como pontos de informação local sobre políticas e iniciativas da União Europeia, com destaque para temas de maior impacto nas regiões. Os centros organizam eventos públicos, esclarecem dúvidas, fornecem informação sobre legislação, programas e oportunidades de financiamento, e recolhem preocupações dos cidadãos, funcionando como canal bidirecional entre as instituições europeias e os territórios.

Na Região Autónoma da Madeira, a gestora do centro será Patrícia Serrão, que assinalou a importância do reconhecimento. “Este reconhecimento reforça o valor do percurso já realizado e motiva-nos a encarar os próximos cinco anos com o mesmo sentido de responsabilidade, ampliando o impacto das iniciativas e aprofundando a proximidade entre a União Europeia e os cidadãos da RAM, num ano particularmente significativo, marcado pela celebração dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia”, reiterou.

A nova geração de centros Europe Direct estará ativa até 31 de Dezembro de 2030, mantendo o compromisso de aproximar a União Europeia dos cidadãos da Região.