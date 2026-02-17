'Detenção bombástica de Maduro' foi o melhor tema do Trapalhão

Já são conhecidos os foliões vencedores das diferentes categorias a concurso no Cortejo Trapalhão deste ano, no Funchal.

O prémio de melhor tema foi para a 'Detenção bombástica de Maduro', numa sátira à captura do antigo Presidente da Venezuela pelos Estados Unidos da América, a mando de Donald Trump. Arrecadou um prémio no valor de 500 euros.

A distinção de Rei Trapalhão foi atribuída ao mascarado 'Compadre Jodé', que ganhou um prémio de 100 euros.

Confira aqui a lista de premiados:

- entre as crianças (individual ou par), 'Arara' ficou em 1.º lugar (100 euros); o 'Crocodilo' em 2.º (75 euros); em 3.º lugar ficou o 'Transformer' (50 euros);

- entre os adultos (individual ou par), a 'Mãe Solteira' ficou com o 1.º prémio (150 euros); a sátira do Subsídio Social de Mobilidade venceu o 2.º prémio (100 euros); enquanto o 3.º prémio foi atribuído a Jorge Silva - Fotografia (75 euros);

- o melhor tema foi, como referido, para a 'Detenção bombástica de Maduro', com um prémio de 500 euros; em 2.º lugar ficou a sátira à Segurança Social (300 euros);

- a melhor animação foi atribuída ao Grupo Coral, com um prémio de 500 euros; o 2.º prémio de 300 euros foi para 'A nossa dieta actual';

- o traje mais sustentável foi atribuído às 'Esfregonas trapalhonas', que ficaram com 300 euros;

- a animação solidária teve, excepcionalmente, dois premiados, cada um com 300 euros, já que não houve nenhuma escola a participar na edição deste ano. Venceram os 'Velhos são os trapos' e 'Meio século em festa';

- o Rei trapalhão foi atribuído, como já se disse, ao folião 'Compadre Jodé', que venceu 100 euros;

- e o travesti deste ano foi a 'Moira de olho negro'.

No seu conjunto, os prémios entregues totalizaram 3.250 euros.