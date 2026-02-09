Festa do Chão da Lagoa volta a 19 de Julho

A Comissão Política do PSD/Madeira reuniu hoje na sede regional do partido, na Rua dos Netos, Funchal. Uma das decisões prendeu-se com a fixação das datas da Festa da Herdade do Chão da Lagoa e da Festa de Verão no Porto Santo, a realizar, respectivamente, nos dias 19 de Julho e 8 de Agosto.

José Prada, secretário-geral do partido e porta-voz da reunião dos social-democratas madeirenses, reafirmou ainda a "defesa intransigente dos interesses da Madeira" no que concerne à discussão em torno do Subsídio Social de Mobilidade. O PSD- Madeira espera que, no dia 18 de Fevereiro, a Assembleia da República preste uma clarificação cabal.

A reunião serviu ainda para expressar solidariedade a todos os portugueses que foram vítimas das graves intempéries que assolaram e continuam a assolar grande parte do território continental.

O PSD endereçou ainda saudações ao novo Presidente da República, António José Seguro, confiante numa "governação promotora da estabilidade".