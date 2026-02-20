CMF lança 4.ª edição do Festival de Teatro Ambiental

No âmbito do seu Programa de Educação Ambiental, a CMF através da Unidade de Sensibilização Ambiental lança a 4.ª edição do Festival de Teatro Ambiental, sob o mote 'Atitude Verde por um Planeta Saudável'. O projecto, de carácter intergeracional e amador, desafia a comunidade local a transformar a mensagem ecológica em arte dramática.

"A fase prática do festival arrancou oficialmente, hoje, no Salão Nobre dos Paços do Concelho e contou coma presença da vereadora com o pelouro do ambiente, entre outros, Paula Jardim Duarte, às 10 horas, com a entrega de cheque-vales aos cinco grupos inscritos nesta edição. Cada grupo recebeu um apoio de 300 euros destinado à confecção de figurinos e adereços", indica a autarquia funchalense à imprensa.

As entidades que aceitaram o desafio este ano foram a Escola de São João - Externato; EB1/PE de São Martinho; Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva; Grupo de teatro “O Moniz – Carlos Varela” (Escola Secundária Jaime Moniz) e Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal.

A mesma nota diz ainda que "mais do que uma simples representação, o festival exige que os participantes desenvolvam textos originais e criativos". E acrescenta: "A sustentabilidade é o pilar central: a reutilização de materiais na criação do guarda-roupa e cenografia é obrigatória, incentivando a economia circular e a redução de resíduos".

Além disso, refere que "ao contrário dos festivais convencionais, esta iniciativa não tem carácter competitivo". E prossegue: "O objectivo principal é a sensibilização e a partilha de valores, seguindo a premissa de 'Pensar global, agir local'".

Por fim, diz que o culminar de todo o trabalho criativo será apresentado ao público no dia 22 de Abril, no Jardim Municipal, integrando as comemorações do Dia Mundial da Terra. "O evento promete ser uma grande celebração dedicada ao ambiente e ao desenvolvimento sustentável, unindo alunos e utentes de diversas instituições do Funchal num palco comum pelo futuro do planeta", salienta.