Portugal sofre primeira derrota ao perder com a Alemanha

A seleção portuguesa de andebol sofreu hoje a primeira derrota no presente Europeu, ao perder diante da Alemanha por 32-30, em jogo da primeira jornada do Grupo I da Ronda Principal, que decorre em Herning, na Dinamarca.

Em encontro muito equilibrado, que chegou empatado 11-11 ao intervalo, a seleção lusa, que iniciou esta segunda fase do Europeu já com dois pontos, fruto do triunfo na primeira fase sobre a Dinamarca (31-29), acabou por claudicar na fase final, perdendo por duas bolas de diferença.

Na próxima jornada deste 'main round', que apura os dois primeiros para as meias-finais, a seleção portuguesa vai medir forças, no sábado, com a França, atual campeã europeia em título.