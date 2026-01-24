171 embarcações participaram na primeira prova do Campeonato Regional de Canoagem 2026

O porto do Funchal acolheu, hoje, 171 embarcações que participaram na primeira prova do Campeonato Regional de Canoagem 2026. Os atletas representaram a Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Naval da Calheta, Clube Naval do Funchal e Ludens Clube de Machico.

Em termos colectivos, o Clube Naval do Funchal sagrou-se Campeão Regional de Fundo, ao somar 1.989 pontos. A Associação Náutica de Câmara de Lobos alcançou o segundo lugar, com 1.291 pontos, seguida do Clube Naval da Calheta, com 1.176 pontos, do Centro Treino Mar, que totalizou 863 pontos, e do Ludens Clube de Machico, com 208 pontos.

Em nota à imprensa, refere-se que os campeões regionais irão representar a Madeira no Campeonato Nacional da Especialidade, a realizar-se nos dias 21 e 22 de Março, bem como na Taça de Portugal de Tripulações de Fundo, agendada para o dia 1 de Março.

Resultados individuais

K1 Iniciados A: 1.º Leonard Zajac (CNC), 2º Martim Camacho (CNF), 3º Pedro Mendes (CNF);

K1 Iniciados B: 1.º José Salvador Freitas (ANCL), 2º Francisco Sousa (CNC), 3º André Pestana (ANCL);

K1 Iniciados Femininos: 1.º Diana Fernandes (CNF), 2º Alice França (CNF), 3º Lara Coutinho (CNC);

K1 Infantis: 1.º Juan Freitas (CNF), 2º Afonso Freitas Silva (CNF), 3º Sebastião Teixeira (CNC);

K1 Infantis Femininos: 1.º Madalena Luz de Sousa (CNC), 2º Lara Serra (CNC), 3º Rita Gonçalves (CNC);

SUPC Infantis: 1.º Luis Viveiros Esteves (LCM), 2º Leonardo Sousa (LCM);

SUPC Infantis Femininos: 1.º Joana Nascimento (CNF);

K1 Cadetes: 1º Rodrigo Silva (CTM), 2º Simão Faria (ANCL), 3º Hamilton Santos (CNF);

K1 Cadetes Femininos: 1º Beatriz Chaves (CNF), 2º Ana Matias (CNF), 3º Lara Gomes (CNF);

SUPC Cadetes: 1º Pedro Soares Vieira (LCM);

SUPC Cadetes Femininos: 1º Carlota Rodrigues (CNF), 2º Charlotte Andrade (CNF);

K1 Juniores: 1º Paulo Macedo (CNF), 2º Martin Perdigão (CNF), 3º Noah Miranda (CNC);

K1 Juniores Femininos: 1º Cristina Fernandes (CTM), 2º Beatriz Azevedo (CNF);

SUPC Juniores: 1º João Viveiros (LCM), 2º Francisco Vieira (LCM), 3º Matias Freitas (LCM);

K1 Seniores: 1º João Ornelas (ANCL), 2º Célio Alves (ANCL), 3º Paulo Teles (CTM):

K1 Seniores Femininos: 1º Luísa Pereira (ANCL), 2º Carlota Duarte (CNF), 3º Sara Brito (ANCL);

SUPC Absolutos: 1º Paulo Freitas (LCM), 2º André Caires (LCM), 3º Ruben Freitas (CTM);

SUPC Absolutos Femininos: 1º Raquel Gouveia (CNF), 2º Diana Ferreira da Costa (LCM);

K1 Masters A: 1º Gabriel Correia (CTM), 2º Márcio Teixeira (CNF), 3º Paulo Vieira (ANCL);

K1 Masters B: 1º Rui Gonçalves (ANCL), 2º Vitor Chaves (CNF), 3º Paulo Sousa Ferreira (ANCL);

K1 Masters C: 1º José Gomes da Silva (ANCL);