Braga goleia nas Aves e mantém quarto lugar
O Sporting de Braga foi golear hoje à Vila das Aves o AVS por 4-0, em encontro da 20.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos bracarenses fecharem a ronda no quarto posto.
O triunfo da equipa 'arsenalista', que somou o quinto jogo sem perder e terceira vitória seguida para o campeonato, cedo começou a desenhar-se, através de um golo de Ricardo Horta, o 150.º pelo Braga, aos sete minutos, tendo Rodrigo Zalazar (30) e um 'bis' de Pau Victor (80 e 83) anotado os restantes, perante um AVS que se 'afunda' no último posto e continua sem vencer para a Liga.
Com esta vitória, o Sporting de Braga conserva o quarto posto da prova, com 36 pontos, enquanto o AVS é lanterna-vermelha, com apenas cinco pontos.