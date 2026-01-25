Nacional com três alterações no onze para defrontar o Rio Ave

O Nacional recebe esta tarde, no Estádio da Madeira, pelas 15h30 o Rio Ave, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

Uma partida onde os alvinegros procuram regressar às vitórias, depois de quatro jogos sem vencer (dois empates e duas derrotas), diante de um adversário que vem de uma derrota em casa diante do Benfica e que, na primeira volta, empatou com os insulares, em Vila do Conde a uma bola.

Para este encontro o técnico Tiago Margarido volta a ‘mexer’ no onze inicial fazendo entrar Alan Duarte, Joel Silva e Gabriel Veron para os lugares de João Aurélio, Laabidi e Daniel Júnior.

Eis a equipa incial dos alvinegros: Kaique, Alan Nuñez, Leo Santos, Zé Vítor, José Gomes, Joel Silva, Matheus Dias, Liziero, Gabriel Veron, Paulinho Bóia e Chuchu Ramirez

Por seu lado o técnico do Rio Ave irá fazer alinhar o seguinte onze: Kevin Chamorro, Pancho Petrasso, Jakub Brabec, Nelson Abbey, João Tomé, Brandon Aguilera, Tamás Nikitscher, Marious Vrousai, André Luiz, Clayton Silva, Dario Spikic.

De referir que há entrada para esta jornada o Rio Ave ocupa o 11.º lugar com 20 pontos, enquanto os insulares estão na 15.ª posição com 17 pontos.