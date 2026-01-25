Nacional vence Rio Ave com goleada à mistura
O Nacional venceu esta tarde o Rio Ave em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga Portugal Betlic, por 4-0 e conseguiu assim a sua primeira vitória em 2026.
No Estádio da Madeira e depois de quatro jornadas sem vencer os alvinegros dominaram todo o encontro diante dos vilacondenses e conseguiu um importante triunfo que os coloca agora no 11.º lugar em igualdade pontual com o adversário de hoje que está no 12.º posto.
Nos primeiros 45 minutos assistiu-se a algum equilíbrio mas os madeirenses foram eficazes, ao minuto 34, com Gabriel Verón, reforço neste mercado de Inverno, emprestado pelo FC Porto, a fazer o segundo golo.
Já na segunda parte a equipa orientada por Tiago Margarido entrou da melhor maneira com o goleador Chuchu Ramirez a fazer o 2-0 para os alvinegros. Já nos últimos 20 minutos da partida os insulares voltaram a marcar por duas vezes, primeiro pelo defesa Leo Santos aos 72, enquanto Witi, que entrou ao minuto 77 para o lugar de Paulinho Bóia fez o quarto aos 90 minutos.
No seu nono jogo em casa o Nacional consegue assim a terceira vitória em 2025/2026 a contar para o principal campeonato do futebol português.