Portugal goleia Suíça e garante 'top 12'

Portugal bateu hoje a Suíça por 17-10, no Grupo H da segunda fase do Europeu feminino de polo aquático, no Funchal, e garantiu pelo menos que estará entre as 12 melhores seleções da competição.

No Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, Portugal logrou a maior vitória de sempre na fase final de um Europeu, com quatro jogadoras lusas a fazerem 'hat-trick': Beatriz Pereira, Carolina Magano Fernandes, Maria Machado e Alice Rodrigues.

Na frente do Grupo H, com seis pontos (três 'herdados' da fase anterior), a seleção lusa defronta, no domingo, a Grã-Bretanha, numa partida em que o vencedor disputará o nono e o 10.º lugares, e o derrotado o 11.º e 12.º.

No primeiro período, Portugal entrou praticamente a vencer, por Beatriz Pereira, que viria a 'bisar' nos primeiros oito minutos, com a capitã Inês Nunes, Carolina Magano, por duas vezes e tendo sido o foco dos ataques pela direita, a fazer os restantes, contra um tento de penálti de De Feo e outro de Verhagen.

Apesar de superiores, as lusas iam consentindo às suíças espaço para manterem o resultado aproximado, com tentos de De Bue, outro penálti, de Verhagen, e De Feo.

Ainda assim, Beatriz Pereira completou o 'hat-trick' ainda na primeira parte, com Maria Machado e Madalena Lousa a marcarem os restantes.

Um grande terceiro período, com parcial favorável de 6-1 às comandadas por Ferran Pascual, deixou as portuguesas confortáveis no marcador, com Maria Machado a chegar aos 11 golos no torneio, entre as melhores anotadoras.

As suíças iam reduzindo, sobretudo de penálti, e Verhagen e De Feo também completaram 'hat-tricks', mas a superioridade portuguesa fez-se sentir a todos os níveis, mesmo com a rotação de plantel -- nove das 12 jogadoras de 'campo' que constavam da ficha de jogo marcaram.

Por outro lado, Maria Sampaio acabou a partida com 10 defesas, enquanto a outra guarda-redes, Mariana Carvalho, defendeu um penálti, numa exibição completa das portuguesas, que nunca haviam triunfado por tamanha diferença num Europeu -- aliás, o 12-7 da ronda inaugural, ante a Roménia, é a segunda maior vitória.

Segue-se a Grã-Bretanha, no domingo, para definir o jogo específico de atribuição de posição final, no qual, em teoria, Portugal defrontará Sérvia ou Alemanha, faltando saber se se fica pelo top 12 que era o objetivo declarado à partida ou, por outra, consegue jogar para superar a melhor classificação de sempre, o 10.º lugar de 2016.