Famalicão vence Tondela e está na luta pelos lugares europeus

O Famalicão venceu hoje o Tondela, por 3-0, na 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e somou o segundo triunfo consecutivo na competição, estando na luta pelos lugares europeus.

A jogar em casa, o Famalicão adiantou-se no marcador com um golo de Mathias de Amorim, aos 31 minutos, e ampliou a vantagem com tentos de Gil Dias, aos 69, e Pedro Santos, aos 82.

Com este resultado, os famalicenses estão no sétimo lugar, com 29 pontos, a dois do Gil Vicente, que é quarto com menos um jogo, e a um de Sporting de Braga, que joga hoje, e Moreirense, enquanto o Tondela, que averbou a terceira derrota seguida, continua em 17.º e penúltimo, em zona de despromoção, com apenas 12.