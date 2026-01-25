Motociclista ferido em despiste no Monte
Vítima, de 57 anos, foi transportada ao hospital
Um motociclista, de 57 anos, sofreu diversas escoriações e queixava-se de dores num membro inferior após um despiste ocorrido às 15h20 na Estrada Luso-Brasileira, no Monte, Funchal.
A vítima foi imobilizada pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram uma AMS e três operacionais, e transportada às urgências do Hospital Central do Funchal.
