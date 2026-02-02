Calheta a Rir encerra edição com quase mil espectadores e sessões esgotadas

O festival Calheta a Rir chegou ao fim com "um balanço extremamente positivo", tendo reunido quase mil espectadores ao longo de vários dias.

De acordo com a organização, "a forte adesão do público confirmou o sucesso desta edição, marcada por várias sessões esgotadas e por um cartaz que reuniu nomes de todo o país e novos talentos, apresentando diferentes estilos de humor e proporcionando momentos únicos de proximidade entre artistas e espectadores".

Diz ainda que, "ao longo do festival, o Calheta a Rir afirmou-se, uma vez mais, como um projecto cultural sólido, contribuindo para a dinamização cultural do concelho e reforçando a importância do espectáculo ao vivo na vida cultural da Região".

A organização destaca "o entusiasmo do público, o profissionalismo dos artistas envolvidos e o apoio das entidades parceiras, factores determinantes para o sucesso do evento". Realça ainda que "o número de espectadores registado nesta edição reforça a crescente relevância do festival no panorama cultural regional".

Por fim, refere que "com o encerramento desta edição, o Calheta a Rir despediu-se com a certeza de missão cumprida, deixando no ar a promessa de regressar com novas propostas, novos desafios e muitas mais gargalhadas".