Calheta atribui 189 mil euros às freguesias

A Câmara Municipal da Calheta acaba de distribuir 189.306 euros pelas oito juntas de freguesia do concelho. Um apoio que tem vindo a aumentar nos últimos anos e que, segundo a autarquia, representa actualmente uma verba correspondente a 50% do montante que cada uma recebe do Fundo de Financiamento das Freguesias.

A atribuição das verbas teve lugar esta sexta-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal, aquando da assinatura dos protocolos entre o executivo camarário e os respectivos órgãos de poder local.

A presidente Doroteia Leça, que está no seu primeiro ano de mandato, começou por explicar que “este valor poderá sofrer uma pequena alteração, devido aos acertos que acontecerão aquando da retificação do orçamento, em Abril”.

A autarca aproveitou a ocasião para agradecer o empenho e dedicação dos diversos presidentes de junta, destacando o seu trabalho de proximidade junto da população.

Doroteia Leça apelou ainda “ao diálogo e à cooperação” já que, a seu entender, “quando o trabalho é feito de forma articulada quem fica a ganhar é a população”. “É para isso que fomos eleitos”, sublinhou.

Para além deste apoio financeiro, a Câmara da Calheta assegura a manutenção do apoio logístico às juntas de freguesia, no âmbito das suas intervenções e actividades que desenvolvem ao longo do ano.

A presidente sublinhou, de resto, que a prioridade do executivo camarário para este primeiro mandato é o investimento público, referindo-se à reabilitação de arruamentos, reservatórios de água e outras obras de proximidade que sirvam a população.

Doroteia Leça justificava, assim, o facto de não aumentar, para já, este apoio que é dado anualmente. “Precisamos de ter capital para cumprir com os investimentos que assumimos para todas as freguesias e, nesse sentido, é preciso haver rigor financeiro para podermos cumprir com aquilo que prometemos”, sustentou.

Carlos Dinis, presidente da Junta de Freguesia dos Prazeres, também no seu primeiro ano de mandato, enalteceu a importância deste reforço financeiro, que lhe vai permitir atribuir um apoio financeiro ao Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, à Quinta Pedagógica dos Prazeres e ainda garantir uma bolsa de estudos aos jovens universitários daquela freguesia.

Refira-se que os montantes foram transferidos na totalidade e de imediato à celebração do protocolo para a conta bancária de cada Junta, nomeadamente para o Arco da Calheta (38.179€), Calheta (36.196€), Estreito da Calheta (22.167€), Fajã da Ovelha (26.696€), Jardim do Mar (11.060€), Paul do Mar (11.530€), Ponta do Pargo (27.093€) e Prazeres (16.385€).