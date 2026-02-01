Cerca de 167 mil clientes mantêm-se sem energia, quase 50 mil no concelho de Leiria

Cerca de 167.000 clientes da E-Redes mantinham-se às 12:00 de hoje sem eletricidade, dos quais 49.900 no concelho de Leiria, devido aos efeitos da depressão Kristin, disse o presidente do conselho de administração da empresa.

"O número absoluto neste momento em Leiria [concelho] de clientes sem eletricidade é 49.900. O dado que eu tenho para o total são cerca de 167 mil clientes, ao meio-dia de hoje", afirmou aos jornalistas José Ferrari Careto, numa conferência de imprensa nos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde está instalado o centro de operações do município.

José Ferreira Careto adiantou que o número de clientes continua a diminuir à medida que decorrem as intervenções que a E-Redes tem no terreno.