Bruna Cunha actua hoje no Calheta a Rir

A comediante Bruna Cunha sobe esta noite, pelas 21 horas, ao palco no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea, no âmbito da iniciativa Calheta a Rir 2026.

Conhecida como BuWho, a artista é considera uma das humoristas emergentes mais promissoras do panorama nacional. A sua presença é caracterizada por energia, irreverência e uma abordagem sem filtros, o que lhe valeu rapidamente um lugar entre as novas vozes mais originais da comédia em Portugal.

O Calheta a Rir 2026 prossegue até 30 de Janeiro. Todos os espectáculos têm início às 21h00 no Auditório do MUDAS e os bilhetes podem ser adquiridos na recepção do museu, com 50% de desconto para residentes no concelho da Calheta.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00- Reunião Plenária n.º 60;

09h00 às 11h30 - O Colégio dos Jesuítas acolhe um evento dedicado à análise das principais medidas fiscais previstas no Orçamento do Estado para 2026 e no Orçamento da Região Autónoma da Madeira. A iniciativa é organizada pela PwC, em parceria com a Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM), e pretende promover a reflexão e o esclarecimento sobre o impacto das novas medidas fiscais no contexto nacional e regional.

O encontro reúne especialistas da área fiscal e económica, dirigindo-se a empresários, gestores e outros agentes económicos interessados nas implicações do próximo ciclo orçamental.

11h00- O Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Daniel Monteiro, realiza hoje uma visita oficial à Região Autónoma da Madeira, com uma agenda dedicada ao contacto com estruturas desportivas regionais.

A visita tem início às 11h00, com um encontro com o Presidente do Club Sports da Madeira, na Avenida Arriaga, nº 43. Durante a tarde, pelas 15h00, Daniel Monteiro reúne-se com o Presidente do CDR Prazeres, no Caminho da Corrida Grande, nº 168, na freguesia dos Prazeres.

O programa termina às 19h00, com o Jantar Oficial do Campeonato Europeu Feminino de Polo Aquático, que decorre na Fortaleza de São Tiago.

18h00 - A Biblioteca Municipal do Funchal promove uma nova sessão do Clube de Leitura, que contará com a participação do escritor José Maria Ramada. A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) e decorre nas instalações da Biblioteca Municipal do Funchal, na Avenida Calouste Gulbenkian, n.º 9.

18h30 - A Secção Regional da Madeira Ordem dos Engenheiros Técnicos promove um evento subordinado ao tema 'Soluções de Automação / Telegestão', a realizar em formato híbrido (presencial e online).

A sessão terá lugar na Sede da OET sita à Rua da Carreira, nº 99, Funchal, e destina-se a profissionais, estudantes e demais interessados nas áreas da automação, controlo e gestão remota de sistemas, promovendo a partilha de conhecimento, experiências e soluções tecnológicas aplicadas a diferentes contextos.

21h00 - A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove um concerto com a Orquestra de Cordas 'Madeira Camerata', sob a direcção musical do violinista Norberto Gomes, no Hotel Royal Savoy.

Agenda política

09h30 - Duarte Freitas, preside à sessão comemorativa do Dia Europeu da Proteção de Dados, no Auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes;

11h00 - Miguel Albuquerque visita as obras em curso do Lar da Ponta Delgada;



16h00 - Paula Margarido visita o Lar e Centro de Dia Solar do Santo;



Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 28 de Janeiro, Dia Europeu da Proteção de Dados:

1641 - Primeiras Cortes portuguesas após a Restauração da Independência em 1640.

1916 - Nasce o escritor Vergílio Ferreira, autor de "Manhã Submersa".

1924 - Morre, com 80 anos, Joaquim Teófilo Braga, escritor, político, filólogo, professor, militante republicano, primeiro Presidente do Governo Provisório da I República e segundo Presidente da República Portuguesa.

1935 - A Islândia despenaliza o aborto. É o primeiro país do mundo a recusar a aplicação de penas sobre a interrupção voluntária da gravidez.

2002 - Morre, com 94 anos, a escritora sueca Astrid Lindgren, autora de "Pipi das Meias Altas".

2003 - O Conselho Superior de Magistratura sugere a introdução de "uma indemnização punitiva, no caso de violação de direitos de personalidade cometida através de televisão".

2005 - O movimento islamista radical Hamas vence as primeiras eleições municipais da Faixa de Gaza desde 1976.

2006 - O ex-candidato à Presidência da República Manuel Alegre anuncia a criação de um "movimento aberto, plural e transversal de cidadãos", com base na estrutura de apoio à sua candidatura, orientado para a "discussão de grandes temas".

2007 - É detido, em São Paulo, um dos supostos líderes da quadrilha que roubou do Banco Central brasileiro, em Fortaleza, o equivalente a 60 milhões de euros, no maior roubo da história brasileira em agosto de 2005.

2014 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, envia para o Tribunal Constitucional a proposta de referendo sobre a coadoção e adoção de crianças por casais do mesmo sexo, aprovada a 17 de janeiro na Assembleia da República, apenas com os votos do PSD.

2015 - O Supremo Tribunal de Justiça rejeita outro pedido de libertação imediata do ex-primeiro-ministro, José Sócrates, em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Évora desde novembro de 2014.

2020 - Covid-19. Confirmados dois casos do novo coronavírus, um na Alemanha e outro no Japão, de doentes que não estiveram na China, tendo sido infetados nos seus países por pessoas provenientes de Wuhan.

2021 - A Justiça alemã condena o neonazi Stephan Ernst a prisão perpétua pelo assassínio do político conservador Walter Lübcke, morto com um tiro na cabeça em junho de 2019 por defender o acolhimento de refugiados.

2022 - O bispo de Setúbal e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, é nomeado pelo Vaticano novo bispo da diocese de Leiria-Fátima, substituindo o cardeal António Marto.

2023 - O FC Porto conquista pela primeira vez a Taça da Liga de futebol, depois de bater o Sporting por 2-0 na final da competição, em jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

2025 - O Presidente russo, Vladimir Putin, rejeita conversações diretas com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, prevendo que sem a ajuda ocidental a Kiev o conflito terminaria em "dois meses".

Pensamento do dia