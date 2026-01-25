O festival Calheta a Rir 2026 arrancou com grande adesão do público no Auditório do MUDAS – Museu de Arte Contemporânea, registando duas sessões esgotadas e um total de 553 espectadores no primeiro fim de semana.

A estreia, no passado dia 22 de Janeiro, quinta-feira, contou com o espectáculo de Helfimed, que registou lotação esgotada. No dia seguinte, Dário Guerreiro apresentou um espectáculo inspirado em costumes, vivências e situações do quotidiano, num registo directo e próximo do público.

O primeiro fim-de-semana terminou ontem, sábado, com o espectáculo do colectivo 4Litro, também com sessão esgotada, consolidando o sucesso desta edição do festival.

O Calheta a Rir 2026 prossegue até 30 de Janeiro, com o seguinte alinhamento de espectáculos: a 28 de Janeiro, Bruna Cunha, que contará ainda com a participação de José Manuel, personagem dos 4Litro, último nome a juntar-se ao festival; a 29 de Janeiro, 'Sor Miguel + Bicalho'; e a 30 de Janeiro, Teatro Avesso, espectáculo que se encontra esgotado.

Todos os espectáculos têm início às 21h00 no Auditório do MUDAS e os bilhetes podem ser adquiridos na recepção do museu, com 50% de desconto para residentes no concelho da Calheta.