RIR critica "incoerência e falta de honestidade política" do Governo Regional

O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) Madeira acusou esta terça-feira, 27 de Janeiro, o Governo Regional de "incoerência e falta de honestidade política" no processo da alienação do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Em causa, explica o partido em nota emitida, está a alegada reconversão do Hospital dos Marmeleiros numa Unidade Integrada de Retaguarda.

O Governo Regional demonstra agora que é possível transformar uma unidade hospitalar numa resposta pública de retaguarda para situações de alta clínica e social, criando centenas de camas, articulando saúde e segurança social e garantindo continuidade de cuidados temporários. É exatamente este tipo de solução que foi rejeitado quando se falou do Hospital Dr. Nélio Mendonça, invocando-se então a inviabilidade técnica, os custos elevados e a suposta inadequação do edifício. RIR Madeira

O RIR acusa o Executivo Madeirense de privilegiar "o valor financeiro e imobiliário dos edifícios" à resposta às necessidades sociais e à defesa do interesse público: "O hospital com maior potencial de venda e de encaixe financeiro é destinado à alienação; o que não representa negócio significativo é mantido para responder a problemas sociais que o próprio Governo reconhece como graves e estruturais."

O RIR alerta que o problema das chamadas “altas sociais” é real, persistente e amplamente conhecido, considerando inaceitável "que estas situações sejam usadas como argumento apenas quando convém, enquanto se opta por soluções que priorizam o dinheiro acima das pessoas".

"A dignidade das pessoas idosas e a sustentabilidade do sistema de saúde não podem ser subordinadas à lógica do mercado imobiliário", defende o RIR, criticando a falta de "vontade política para abdicar do encaixe financeiro em favor do interesse colectivo".