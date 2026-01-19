Bruna Cunha vem actuar ao Calheta a Rir 2026

Bruna Cunha é uma das comediantes que integra o Calheta a Rir 2026, numa actuação que está marcada para o dia 28 de Janeiro, pelas 21 horas, no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea.

A artista é conhecida como BuWho, sendo considerada uma das humoristas emergentes mais promissoras do panorama nacional.

Natural do Norte do país, começou a destacar-se no circuito de bares e comedy clubs, trazendo para o palco um humor muito físico, directo e emocional, capaz de transformar experiências pessoais em momentos de riso colectivo.

Com formação académica em Comunicação, Arte e Cultura, onde estudou os limites socioculturais do humor negro em Portugal, Bruna alia conhecimento e criatividade para construir um estilo próprio, autêntico e marcante.

A sua presença é caracterizada por energia, irreverência e uma abordagem sem filtros, o que lhe valeu rapidamente um lugar entre as novas vozes mais originais da comédia em Portugal.

No Calheta a Rir 2026, promete surpreender e conquistar o público, afirmando-se como um dos grandes nomes a acompanhar no futuro da comédia nacional.

Depois de uma primeira edição bem-sucedida, que contou com muita adesão do público e que criou um impacto relevante na dinâmica cultural do concelho, o festival, que se realiza com o apoio da Câmara Municipal da Calheta, regressa agora com uma nova programação.

Tal como o DIÁRIO já anunciou, o evento decorre em duas semanas consecutivas, de 22 a 24 de Janeiro e de 28 a 30 de Janeiro, sempre às 21 horas, e apresenta um cartaz diversificado que junta nomes reconhecidos da comédia.

Além de Brunha Cunha, Dário Guerreiro, Sr. Bicalho e Senhor Miguel, nomes também já avançados pelo nosso matutino, o Calheta a Rir 2026 conta ainda com Helfimed, 4Litro e Teatro do Avesso.

Os bilhetes custam 5 euros com desconto de 50% para os habitantes da Calheta, podendo ser adquiridos na bilheteira do MUDAS.