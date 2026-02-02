Marítimo confirma empréstimo de Gonçalo Tabuaço ao Leixões

O guarda-redes Gonçalo Tabuaço vai vestir as cores do Leixões, nesta segunda metade da temporada, por empréstimo do Marítimo. O clube confirma assim uma informação que já tinha sido avançada pelo DIÁRIO.

"O emblema maritimista agradece o profissionalismo e a dedicação de Gonçalo Tabuaço, desejando-lhe felicidades para este novo desafio da carreira", indica em nota publicada no site oficial.

A oficialização aconteceu apenas esta segunda-feira, depois de o Leixões ter resolvido alguns assuntos pendentes com a FIFA. O empréstimo acontece até final da época, mas o Leixões fica com opção de compra.

O jovem de 24 anos já se encontrava em Matosinhos há cerca de duas semanas.