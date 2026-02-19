Dois sismos de magnitude 4,1 e duas réplicas registados em Alenquer

Dois sismos, ambos com magnitude 4,1 na escala de Richter, e, posteriormente, duas réplicas foram registados hoje à tarde com epicentro em Alenquer, no distrito de Lisboa, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O primeiro abalo, de 4,1 na escala de Richter (que mede a energia libertada), ocorreu às 12:14 locais, com epicentro a 14 quilómetros de profundidade, e a quatro quilómetros a oeste-noroeste da vila de Alenquer, sede de concelho.

Um segundo sismo, com a mesma magnitude na escala de Richter, ocorreu dois minutos depois, às 12:16, também em Alenquer, a 12 quilómetros de profundidade, indicou o IPMA, destacando que "muitas pessoas podem nem ter dado conta de que foram dois episódios diferentes".

O instituto registou posteriormente duas réplicas no mesmo concelho, às 15:15 e às 15:16, de 2,2 e de 2,4, respetivamente, na escala de Richter.

Os sismos não causaram danos pessoais ou materiais e tiveram a intensidade máxima de V na escala de Mercalli Modificada, sentida em Alenquer.

A intensidade V significa que o sismo é considerado de moderado a forte, implicando que tenha sido sentido dentro de casa, com objetos pendurados a oscilar e vibração nas janelas e portas.

Os abalos foram sentidos com menor intensidade nos concelhos de Montemor-o-Novo (distrito de Évora), Alcobaça, Batalha, Bombarral, Caldas da Rainha, Leiria, Óbidos e Peniche (Leiria), Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Cascais, Lisboa, Loures, Lourinhã, Mafra, Oeiras, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Vila Franca de Xira, Amadora e Odivelas (Lisboa), Portalegre, Benavente, Cartaxo, Constância, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Tomar (Santarém), Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal (no distrito de Setúbal).

Num comunicado, também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) revelou que, até às 12:30, não tinha registo de danos pessoais ou materiais.

"Apelamos à população para cuidados redobrados nas zonas já anteriormente afetadas por movimentos de massa e instabilidade de estruturas devido aos fenómenos recentes de meteorologia adversa", realçou a ANEPC.

Na escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli modificada classifica os sismos de I a XII, segundo a dimensão do que foi sentido: impercetível (I), muito fraco a fraco (II-III), moderado a forte (IV-V), bastante forte (VI), muito forte a ruinoso (VII-VIII), desastroso a destruidor (IX-X) e catastrófico a danos quase totais (XI-XII).