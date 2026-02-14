Terremoto de magnitude de 6,4 sacode norte de Vanuatu sem alerta de tsunami

Um terramoto de magnitude 6,4 abalou este sábado o norte de Vanuatu, no Pacífico Sul, sem que, até o momento, tenham sido relatadas vítimas ou danos materiais significativos, segundo dados preliminares do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O sismo foi registado às 13:27, hora local (02:27 TMG), e teve o epicentro a uma profundidade de 10 quilómetros, considerada superficial, o que pode aumentar a intensidade do movimento na superfície.

De acordo com o USGS, o tremor foi localizado a cerca de 52 quilómetros a oeste-noroeste de Port-Olry (norte) e a cerca de 89 quilómetros a noroeste de Luganville, uma das principais localidades do arquipélago.

A capital de Vanuatu, Port Vila, fica a mais de 360 quilómetros ao sul do epicentro.

As autoridades locais não emitiram, até ao momento, alertas de tsunami, nem houve relatos oficiais sobre danos ou feridos, enquanto se avalia o impacto nas áreas mais próximas do epicentro.

Vanuatu, um país insular composto por mais de 80 ilhas, está situado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, uma das áreas com maior atividade sísmica e vulcânica do planeta, onde são frequentes os terramotos de magnitude moderada e forte.