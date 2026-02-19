Sismo de magnitude 4,1 registado em Alenquer
Um sismo de magnitude 4,1 na escala de Richter com epicentro em Alenquer, no distrito de Lisboa, foi registado ao início da tarde hoje pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Segundo a informação disponibilizada no 'site' do IPMA, o abalo ocorreu às 12:14, a 15 quilómetros de profundidade, e a quatro quilómetros a Oeste-Noroeste da vila de Alenquer.
Num comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) revelou que, até às 12:30, "não há registo de danos pessoais ou materiais".
"Apelamos à população para cuidados redobrados nas zonas já anteriormente afetadas por movimentos de massa e instabilidade de estruturas devido aos fenómenos recentes de meteorologia adversa", realçou a ANEPC.
Até às 12:30, a agência Lusa recebeu testemunhos de o sismo ter sido sentido em diferentes concelhos dos distritos de Lisboa, Leiria, Santarém e Coimbra.
Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).