Há 26 anos Madeira recebia gratuitamente os 4 canais nacionais

Há 26 anos, o DIÁRIO fazia manchete com o facto de a TV Digital trazer de borla os quatro canais nacionais para a Madeira. A Região voltava assim a ser pioneira em termos de telecomunicações.

A 19 de Fevereiro de 2000, era noticiado que a Madeira iria passar a ter acesso aos quatro canais nacionais (RTP 1, RTP 2, SIC e TVI), da mesma forma que já tinham acesso à RTP-Madeira. "Ou seja, sem recurso à rede por cabo e de forma gratuita, inaugurando assim a entrada da TV digital em Portugal".

"Foi aceite pelos dois ministros a vocação da Madeira para continuar a ser um centro de experiências em matéria de telecomunicações", salientava Pereira de Gouveia ao DIÁRIO.

No mesmo artigo é referido que, com esta primeira experiência da TV digital em Portugal, a Madeira acabava por resolver a questão do acesso dos madeirenses a todos os canais nacionais de televisão, em igualdade com os restantes cidadãos portugueses, como de resto impunha o "novo" Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira.

Conservatório de Música "explora" alunos

Na mesma edição, o DIÁRIO também noticiava o Conservatório de Música da Madeira, com o apoio do secretário da Educação, Francisco Santos, colocava os seus alunos (inclusive crianças) a tocar nos hotéis e de graça.

O protocolo celebrado com a secretaria regional de Educação era, na prática, "a exploração dos seus alunos", conforme opinava Carlos Passos, presidente do Sindicato dos Músicos, bem como outros músicos profissionais e eruditos. "Pode mesmo configurar uma situação de trabalho infantil", podia ler-se.