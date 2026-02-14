Promulgado bilhete cultural gratuito para acompanhante de pessoa com deficiência
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje a criação de um bilhete gratuito para acompanhantes de pessoa com deficiência em espetáculos culturais.
"O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que cria o bilhete gratuito para um acompanhante de pessoa com deficiência nas entidades públicas promotoras de espetáculos de natureza artística", refere uma nota publicada no 'site' da Presidência.
Em 29 de janeiro, o Conselho de Ministros aprovou "a versão final do decreto-lei que cria o bilhete gratuito para acompanhante de pessoa com deficiência, promovendo a acessibilidade cultural".
No comunicado divulgado na altura, o Governo referiu que a medida "abrange os recintos de espetáculos e equipamentos culturais públicos ou geridos por entidades públicas".